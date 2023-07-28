Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:17, 28 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении здания СБУ в Днепропетровске

«РВ»: ракетным ударом уничтожено здание СБУ в Днепропетровске

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске уничтожено ракетным ударом. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как стало известно, также повреждено многоэтажное здание. Предполагается, что это произошло от удара ракеты противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

25 июля сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Орехов в Запорожской области. Корректируемые бомбы ФАБ-250М62 с модулями планирования поразили ангар с техникой и боеприпасами ВСУ между Новоандреевкой и Нестерянкой в семи километрах от Орехова.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство раскрыло детали электронного реестра повесток

    Российский военный рассказал о сожжении заживо наемника бойцами ВСУ

    ВС РФ ударили по украинским военным объектам в Днепропетровске

    Стало известно об уничтожении здания СБУ в Днепропетровске

    Ксения Юдаева уйдет с поста первого зампреда Центробанка

    Саблистка Харлан прокомментировала решение МОК дать ей квоту на Игры-2024

    Минюст исключил организацию «Зона права» из реестра иноагентов

    Россиянин пропал на перевале Дятлова

    Путин пообещал ЦАР поддержку России

    Дубль Головина помог «Монако» победить в предсезонном матче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости