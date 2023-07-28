Стало известно об уничтожении здания СБУ в Днепропетровске

«РВ»: ракетным ударом уничтожено здание СБУ в Днепропетровске

Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске уничтожено ракетным ударом. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как стало известно, также повреждено многоэтажное здание. Предполагается, что это произошло от удара ракеты противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

25 июля сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Орехов в Запорожской области. Корректируемые бомбы ФАБ-250М62 с модулями планирования поразили ангар с техникой и боеприпасами ВСУ между Новоандреевкой и Нестерянкой в семи километрах от Орехова.