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10:16, 28 июля 2023Россия

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за взятку до 10 тысяч рублей

В Госдуму внесли проект о лишении свободы за получение взятки до 10 тысяч рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Государственную Думу внесли законопроект о лишении свободы за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев в Telegram-канале.

«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — объяснил парламентарий.

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    Анастасия Шейкина
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