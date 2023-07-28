В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за взятку до 10 тысяч рублей

В Госдуму внесли проект о лишении свободы за получение взятки до 10 тысяч рублей

В Государственную Думу внесли законопроект о лишении свободы за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев в Telegram-канале.

«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — объяснил парламентарий.