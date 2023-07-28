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13:34, 28 июля 2023Мир

Эфиопия захотела стать частью БРИКС

МИД России: Эфиопия хочет вступить в БРИКС
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Многие страны Африки, включая Эфиопию, выразили желание присоединиться к БРИКС (альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров, передает ТАСС.

По его словам, он не стал подсчитывать точное количество таких стран, так как их число растет. Он пообещал, что вопрос присоединения к БРИКС новых стран рассмотрят на саммите альянса.

«Кто-то из стран Африки сделал официальные заявки, кто-то просто задекларировал. Я не стал бы считать. Но известно, что Египет и Алжир точно подали такую заявку», — добавил он.

Ранее выяснилось, что Индия и Бразилия выступили против предложения КНР о расширении БРИКС. Два члена альянса не хотят включения в него Индонезии и Саудовской Аравии.

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    Александр Слабиев
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