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10:38, 28 июля 2023Мир

Индия и Бразилия выступили против предложения Китая о расширении БРИКС

Bloomberg: Индия и Бразилия против предложения КНР о расширении БРИКС

Фото: Nic Bothma / Unsplash

Члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) Индия и Бразилия выступили против предложения Китая о расширении альянса за счет развивающихся стран. Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает со ссылкой на источники, что два члена альянса выступили против включения в него Индонезии и Саудовской Аравии, за что выступала КНР. Этот вопрос должен обсуждаться на саммите БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.

Bloomberg отметил, что к БРИКС хотят присоединиться еще десятки стран. Это вызывает опасения в США и Евросоюзе, что альянс может стать альтернативой объединений западных стран.

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Из-за этого выступает против расширения альянса Бразилия, которая не хочет портить отношения с Западом. А в Индии хотят видеть более четкие правила вступления в БРИКС. Южно-Африканская Республика готова рассмотреть разные варианты расширения альянса.

Ранее выяснилось, что президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры США и Великобритании не получили приглашения на саммит БРИКС. Президент России Владимир Путин примет онлайн-участие во всех сессиях лидеров государств, входящих в объединение БРИКС.

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    Александр Слабиев
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