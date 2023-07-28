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10:29, 28 июля 2023Культура

Премию «Эмми» перенесли из-за забастовок актеров США

75-ю церемонию вручения премии «Эмми» перенесли из-за забастовок актеров США

Фото: Mike Blake / Reuters

75-ю церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» перенесли из-за забастовок Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает Variety.

Мероприятие должно было состояться 18 сентября, однако пока новая дата церемонии не называется.

«Как и вся индустрия, мы надеемся, что в текущих переговорах гильдии справедливое и своевременное решение будет найдено для всех сторон. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнерами из Fox и сообщим, если появится новая информация», — говорится в заявлении организаторов премии.

Отмечается, что «Эмми» перенесли впервые с 2001 года. Тогда организаторы приняли решение объявить новую дату церемонии вручения наград из-за событий 11 сентября и начала военных действий в Афганистане.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки, которую называют крупнейшей в истории организации. Члены Гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении.

Позже кинокомпания Warner Bros. допустила вероятность переноса премьеры сиквелов «Дюны» и «Аквамена» из-за масштабной забастовки.

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    Анастасия Астахова
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