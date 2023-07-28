Губернатор сообщил о госпитализации девяти пострадавших в Таганроге

Губернатор Голубев: девять человек госпитализированы после удара по Таганрогу

Девять человек госпитализированы после удара по Таганрогу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

По словам Голубева, одну из пострадавших прооперировали. Женщине диагностировали черепно-мозговую травму, пояснил он.

Всего в больницы были доставлены 12 человек, отметил губернатор. Двое из них отказались от госпитализации, еще один проходит обследование.

В пятницу, 28 июля, в Таганроге прогремел мощный взрыв. Власти Ростовской области сообщили, что речь может идти о взрыве ракеты. Позже Минобороны России сообщило о перехвате в небе над городом украинской ракеты. В военном ведомстве уточнили, что атака была совершена переоборудованным в ударный вариант зенитным ракетным комплексом ПВО С-200. Целью атаки была жилая инфраструктура, подчеркнули в министерстве.