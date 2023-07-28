Иностранец изнасиловал 41-летнюю москвичку около магазина и попал под следствие

В Москве задержали уроженца Таджикистана, изнасиловавшего женщину около магазина

В Москве задержали 43-летнего уроженца Таджикистана, изнасиловавшего 41-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 25 июля фигурант около магазина на Открытом шоссе напал на незнакомку и надругался над ней.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Сейчас решается вопрос об аресте иностранца.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали судимого иностранца за изнасилование девятиклассницы в отеле.