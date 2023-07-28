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00:01, 29 июля 2023Россия

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».

Причины перекрытия автомобильного движения не сообщаются. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В ночь на 27 июля на Крымском мосту приостановили движение со стороны Керчи в направлении Кубани.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, безопасность обеспечивают тысячи человек. Он также призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.

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    Марина Совина
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