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17:34, 28 июля 2023Ценности

Хирург назвал пластические операции Кайли Дженнер

Хирург Род Дж. Рорих предположил, что Кайли Дженнер сделала пластику на ягодицы

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Известный хирург Род Дж. Рорих назвал пластические операции американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответсвующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Врач предположил, что 25-летняя предпринимательница скорректировала форму подбородка и увеличила ягодицы. Кроме того, по его мнению, Дженнер сделала ринопластику и прибегнула к филлерам.

«Наполнители в ее губах довольно очевидны, но она недавно призналась, что удалила некоторые из них. Я отдаю ей должное за то, что она открытая и откровенная в отношении пластической хирургии, поскольку не хочет, чтобы ее дети думали о ней хуже», — отметил собеседник издания.

При этом Рорих заявил, что сестрам Дженнер необходимо брать с нее пример, особенно, Ким Кардашьян. Она, в свою очередь, всегда отрицала наличие у нее пластических операций, уточнил специалист.

Ранее Кайли Дженнер призналась, что увеличила грудь в возрасте 19 лет. Знаменитость долгое время отрицала, что обращалась к пластическим хирургам. Однако в новом эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» Дженнер неожиданно призналась, что втайне от всех в 19 лет сделала операцию по увеличению груди. Также она рассказала о своих сожалениях из-за этого поступка.

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    Мария Винар
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