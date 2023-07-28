Хирург назвал пластические операции Кайли Дженнер

Хирург Род Дж. Рорих предположил, что Кайли Дженнер сделала пластику на ягодицы

Известный хирург Род Дж. Рорих назвал пластические операции американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответсвующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Врач предположил, что 25-летняя предпринимательница скорректировала форму подбородка и увеличила ягодицы. Кроме того, по его мнению, Дженнер сделала ринопластику и прибегнула к филлерам.

«Наполнители в ее губах довольно очевидны, но она недавно призналась, что удалила некоторые из них. Я отдаю ей должное за то, что она открытая и откровенная в отношении пластической хирургии, поскольку не хочет, чтобы ее дети думали о ней хуже», — отметил собеседник издания.

При этом Рорих заявил, что сестрам Дженнер необходимо брать с нее пример, особенно, Ким Кардашьян. Она, в свою очередь, всегда отрицала наличие у нее пластических операций, уточнил специалист.

Ранее Кайли Дженнер призналась, что увеличила грудь в возрасте 19 лет. Знаменитость долгое время отрицала, что обращалась к пластическим хирургам. Однако в новом эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» Дженнер неожиданно призналась, что втайне от всех в 19 лет сделала операцию по увеличению груди. Также она рассказала о своих сожалениях из-за этого поступка.