Хирург назвал пластические операции Кайли Дженнер
Известный хирург Род Дж. Рорих назвал пластические операции американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответсвующий материал появился на сайте издания Daily Mail.
Врач предположил, что 25-летняя предпринимательница скорректировала форму подбородка и увеличила ягодицы. Кроме того, по его мнению, Дженнер сделала ринопластику и прибегнула к филлерам.
«Наполнители в ее губах довольно очевидны, но она недавно призналась, что удалила некоторые из них. Я отдаю ей должное за то, что она открытая и откровенная в отношении пластической хирургии, поскольку не хочет, чтобы ее дети думали о ней хуже», — отметил собеседник издания.
При этом Рорих заявил, что сестрам Дженнер необходимо брать с нее пример, особенно, Ким Кардашьян. Она, в свою очередь, всегда отрицала наличие у нее пластических операций, уточнил специалист.
Ранее Кайли Дженнер призналась, что увеличила грудь в возрасте 19 лет. Знаменитость долгое время отрицала, что обращалась к пластическим хирургам. Однако в новом эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» Дженнер неожиданно призналась, что втайне от всех в 19 лет сделала операцию по увеличению груди. Также она рассказала о своих сожалениях из-за этого поступка.