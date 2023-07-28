Совфед одобрил возвращение серебряных медалей в школы

СФ одобрил возвращение серебряных медалей «За особые успехи в учении» в школы

Совет Федерации одобрил закон о трудовом воспитании школьников, который, в частности, подразумевает возвращение в школы серебряные медали. Об этом сообщает ТАСС.

Медали «За особые успехи в обучении» II степени будут вручаться тем школьникам, которые будут иметь не более двух итоговых «хорошо» среди остальных «отлично».

Помимо этого, закон подразумевает переименование школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что серебряная медаль будет давать дополнительные баллы к единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Сейчас школьникам в России вручают единую золотую медаль «За особые успехи в учении». До 2014 года в образовательных учреждениях отличившимся ученикам вручали и серебряные, и золотые медали.