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13:53, 28 июля 2023Россия

Совфед одобрил возвращение серебряных медалей в школы

СФ одобрил возвращение серебряных медалей «За особые успехи в учении» в школы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Совет Федерации одобрил закон о трудовом воспитании школьников, который, в частности, подразумевает возвращение в школы серебряные медали. Об этом сообщает ТАСС.

Медали «За особые успехи в обучении» II степени будут вручаться тем школьникам, которые будут иметь не более двух итоговых «хорошо» среди остальных «отлично».

Помимо этого, закон подразумевает переименование школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что серебряная медаль будет давать дополнительные баллы к единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Сейчас школьникам в России вручают единую золотую медаль «За особые успехи в учении». До 2014 года в образовательных учреждениях отличившимся ученикам вручали и серебряные, и золотые медали.

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    Анастасия Шейкина
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