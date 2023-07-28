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13:48, 28 июля 2023Россия

Совфед одобрил закон о переименовании ОБЖ

Совфед одобрил переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Cовет Федерации одобрил переименование школьного предмета ОБЖ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме поддержали поправку о новом названии предмета: «Основы безопасности и защиты Родины».

Соответствующую поправку внесла группа депутатов и сенаторов при рассмотрении законопроекта об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Одним из авторов инициативы выступил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Об идее переименовать ОБЖ в июне сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что уроки начальной военной подготовки всегда были частью школьной программы.

Введение в школьную образовательную программу предмета «Основы безопасности и защита Родины» поддержала Национальная ассоциация родителей. В ассоциации отметили важность нового предмета в вопросе формирования знаний о безопасности жизни как конкретного человека, так и всей страны.

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    Алан Босиков
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