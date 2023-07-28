Тренер «Торино» выразил сожаление из-за потери Миранчука

Юрич выразил сожаление из-за того, что «Торино» не сохранил Алексея Миранчука

Главный тренер «Торино» Иван Юрич выразил сожаление из-за того, что клуб не смог сохранить российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, выступавшего за команду на правах аренды. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Мы потеряли пятерых игроков этим летом и подписали только двух. Нам нужны еще три футболиста высокого уровня, потому что [Никола] Влашич, Миранчук и Валентно Лазаро были игроками высокого уровня», — заявил Юрич.

Миранчук пополнил состав «Торино» 11 августа 2022 года. Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа, однако в итоге не приобрел игрока.

К «Аталанте» Миранчук присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. 27-летний полузащитник также известен по выступлениям за «Локомотив» и сборную России по футболу.