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07:21, 28 июля 2023Ценности

Бывшую 48-летнюю модель заметили на отдыхе в откровенном наряде

Бывшую 48-летнюю модель Викторию Сильвстедт заметили на отдыхе в купальнике

Фото: Johanna Geron / Reuters

Папарацци заметили бывшую шведскую супермодель Викторию Сильвстедт на отдыхе в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

48-летняя манекенщица продемонстрировала рельефное тело с мышцами в области ног, рук и живота в ярко-красном раздельном купальнике. Она примерила плавательный костюм с топом на широких лямках и плавками на низкой посадке. При этом звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки, а от макияжа отказалась.

Поклонники не оценили внешний вид женщины, о чем написали в комментариях под материалом. «Ох уж эти губы», «Ей стоит поменять спортзал, потому что ее ноги выглядят дряблыми», «Я уверена, что ей больше 48 лет», «Ее внешность больше похожа на 60-летнюю», — раскритиковали они.

Ранее в июле бывший «ангел» Victoria's Secret Девон Виндзор показала фигуру в купальнике на море. 29-летняя манекенщица снялась на фоне моря и скал в оранжевом плавательном костюме. При этом она продемонстрировала подтянутое тело, на котором отсутствуют косметические дефекты в виде растяжек и целлюлита.

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    Екатерина Ештокина
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