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19:48, 28 июля 2023Силовые структуры

Потративший найденный на улице миллион рублей россиянин предстанет перед судом

В Москве перед судом предстанет потративший найденный на улице миллион рублей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Москве перед судом предстанет 27-летний мужчина, который нашел на улице и потратил миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ направлено в Пресненский районный суд. Мужчина вину признал.

По версии следствия, хозяин денег положил конверт с наличными на крышу машины, отвлекся на телефонный разговор, затем сел в автомобиль и уехал. Обвиняемый заметил на дороге сверток и подобрал его. Этот момент попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения, благодаря чему силовики установили местонахождение подозреваемого в общежитии на Мукомольном проезде и задержали его.

Ранее сообщалось, что в Томске осудят мужчину, который в 2013 году похитил из хранилища компании миллионы и проиграл их на спортивных ставках.

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    Илона Палей
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