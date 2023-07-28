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11:28, 28 июля 2023Силовые структуры

В Москве мужчина потратил найденный на улице миллион рублей и попался

В Москве полиция задержала мужчину, нашедшего и присвоившего 1 млн руб. на улице

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Москве полицейские задержали 27-летнего уроженца ближнего зарубежья, который нашел на улице сверток с одним миллионом рублей и присвоил его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, хозяин денег положил сверток на крышу машины, отвлекся на телефонный разговор, затем сел в автомобиль и уехал. Сверток с наличными упал на дорогу, его заметил проходивший мимо мужчина и подобрал. Он успел потратить 400 тысяч рублей, прежде чем его нашли полицейские. Подозреваемый попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения, благодаря чему силовики установили его местонахождение в общежитии на Мукомольном проезде и поймали.

Оставшиеся 600 тысяч рублей, найденные у задержанного, полицейские вернули хозяину.

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    Варвара Митина
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