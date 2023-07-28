В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после ракетных ударов Украины

Baza: в Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после ударов Украины

В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после запуска Украиной зенитных ракет комплекса С-200 по Таганрогу и Азову. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, всем силовикам в городе дали распоряжение каждые 15 минут осматривать воздушное пространство над городом и записывать в журнал свои наблюдения.

Украина за день дважды обстреляла Ростовскую область. Первый взрыв произошел по жилой инфраструктуре Таганрога: снаряд был сбит российскими средствами ПВО, обломки упали на территории города. В Минобороны назвали атаку терактом и подчеркнули, что из-за него было повреждено несколько зданий.

Вторая ракета была перехвачена в Азовском районе.