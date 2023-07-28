Названо число пострадавших при взрыве в Таганроге
«112»: при взрыве в Таганроге пострадали три человекаСюжетВзрывы в Ростовской области
При взрыве в городе Таганроге Ростовской области пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Все трое получили осколочные ранения, уточняет издание Baza.
Мощный взрыв произошел в городе в пятницу, 28 июля, в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Ударной волной выбило окна в окнах близлежащих домов, у припаркованных автомобилей сработали системы сигнализации.
Ранее очевидны сообщили о двух взрывах в Таганроге. По их словам, второй взрыв был слабее первого. Сейчас в районе Банковской площади в Таганроге разбирают завалы.