Названо число пострадавших при взрыве в Таганроге

«112»: при взрыве в Таганроге пострадали три человека

При взрыве в городе Таганроге Ростовской области пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Все трое получили осколочные ранения, уточняет издание Baza.

Мощный взрыв произошел в городе в пятницу, 28 июля, в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Ударной волной выбило окна в окнах близлежащих домов, у припаркованных автомобилей сработали системы сигнализации.

Ранее очевидны сообщили о двух взрывах в Таганроге. По их словам, второй взрыв был слабее первого. Сейчас в районе Банковской площади в Таганроге разбирают завалы.