Суд арестовал рецидивиста за домогательства к подростку в российском отеле

В Тюмени арестовали рецидивиста, домогавшегося подростка в отеле «Ролекс»

В Тюмени арестовали рецидивиста, домогавшегося подростка в отеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменский области.

Мужчина пробудет в СИЗО до 12 сентября. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что школьник и рецидивист списались в Telegram, а на следующий день после дружелюбной беседы мужчина позвал подростка в дорогой отель. Несовершеннолетний согласился и на несколько часов пропал. Его мама забила тревогу и попросила друзей найти сына по геолокации телефона. В результате выяснилось, что школьник находится в «Ролексе». Женщина пришла в отель и попросила показать камеры, чтобы она могла опознать сына. Сотрудники ей в этом отказали. Они также заявили, что несовершеннолетних у них нет. Дело в том, что при заселении документы подростка работники отеля не проверили, а насильник заявил, что его молодому спутнику уже 19 лет.

Насильника ранее судили за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство. После произошедшего он еще два дня жил в отеле, пока его не задержали.