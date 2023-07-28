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13:53, 28 июля 2023Силовые структуры

Суд арестовал рецидивиста за домогательства к подростку в российском отеле

В Тюмени арестовали рецидивиста, домогавшегося подростка в отеле «Ролекс»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюмени арестовали рецидивиста, домогавшегося подростка в отеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменский области.

Мужчина пробудет в СИЗО до 12 сентября. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что школьник и рецидивист списались в Telegram, а на следующий день после дружелюбной беседы мужчина позвал подростка в дорогой отель. Несовершеннолетний согласился и на несколько часов пропал. Его мама забила тревогу и попросила друзей найти сына по геолокации телефона. В результате выяснилось, что школьник находится в «Ролексе». Женщина пришла в отель и попросила показать камеры, чтобы она могла опознать сына. Сотрудники ей в этом отказали. Они также заявили, что несовершеннолетних у них нет. Дело в том, что при заселении документы подростка работники отеля не проверили, а насильник заявил, что его молодому спутнику уже 19 лет.

Насильника ранее судили за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство. После произошедшего он еще два дня жил в отеле, пока его не задержали.

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    Екатерина Власова
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