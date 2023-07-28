Влияние роста ключевой ставки в ЕС и США на рубль оценили

Экономист Григорьев: рост ключевой ставки в ЕС и США не скажется на рубле

Рост ключевой ставки в Евросоюзе (ЕС) и США, скорее всего, не скажется на рубле, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил влияние повышения ключевой ставки на Западе на российскую национальную валюту.

Экономист объяснил, что когда происходит повышение ключевых ставок в странах с развитыми экономиками, например, в США и Евросоюзе, то это становится привлекательным для международных инвесторов.

Если бы не было санкций против России, то инвесторы бы продавали инструменты, номинированные в рублях, покупали доллары и евро и уходили бы в американские и западноевропейские финансовые инструменты. Это вело бы к ослаблению рубля Владимир Григорьев экономист

«Сейчас наш финансовый рынок от западного практически полностью отделен. Нерезиденты из недружественных стран, да и из дружественных тоже не участвуют в операциях на российском рынке. Поэтому такого эффекта, который бы мог быть, не произойдет», — заявил Григорьев.

Ранее совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) поднял три ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта. Текущее повышение ставки стало девятым подряд.

26 июля Федеральная резервная система (ФРС) США также подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25-5,5 процента. Процентная ставка выросла до максимума с 2001 года.