Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:16, 28 июля 2023Силовые структуры

На российском оборонном заводе «Сигнал» начались обыски

В Челябинске сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски на оборонном заводе «Сигнал»

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

В Челябинске сотрудники УФСБ и ГУ МВД начали проводить обыски на оборонном заводе «Сигнал». Об этом сообщает 74.ru.

По информации издания, силовики пришли в кабинет генерального директора завода. Известно, что обыски проходят в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

С 2015 года директора предприятия распоряжались реализовывать пиротехническую продукцию аффилированным юридическим лицам по цене в два раза ниже себестоимости. Ущерб заводу составил десять миллионов рублей.

Ранее стало известно, что следователи пришли с обыском в квартиру задержанной звезды «Беспринципных», актрисы Кристины Бабушкиной и ее мужа Андрея Гацунаева.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Совфед одобрил закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

    Российские военные захватили французский колесный танк

    Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль

    МИД Китая призвал забыть про таинственно смещенного министра

    Мужчина 24 года боялся пищи красного цвета из-за несчастного случая

    Россиянка лишилась квартиры и 10 миллионов рублей после телефонного разговора

    Совфед разрешил оформлять ОСАГО на один день

    Клишас объяснил решение воздержаться при одобрении закона о призывном возрасте

    В прямой эфир российского губернатора вклинился мужчина из туалета

    На месте трагедии в Доме профсоюзов Одессы произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости