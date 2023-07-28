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20:35, 28 июля 2023Из жизни

Эксперт прокомментировал заявления бывшего сотрудника спецслужб США о пришельцах

Историк космоса Бимм: заявления в Конгрессе о пришельцах требуют доказательств

Фото: Nathan Howard / AP

Преподаватель Чикагского Университета, историк исследований космоса Джордан Бимм прокомментировал прошедшие 26 июля в Конгрессе США слушания по вопросу НЛО. Об этом сообщает WBBM-TV.

Бимм отметил, что заявления бывшего сотрудника спецслужб Дэвида Груша о том, что правительство Соединенных Штатов изучает технологии пришельцев, пока остаются только словами. «Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств», — процитировал эксперт знаменитого астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана.

Он также обратил внимание на то, что заявления Груша основываются на информации, полученной им из третьих рук, и он сам не видел образцов инопланетных технологий. При этом Бимм выразил надежду, что заявления бывшего сотрудника спецслужб будут самым серьезным образом расследованы в кратчайшие сроки, так как «эта ситуация должна быть разрешена тем или иным образом».

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Бимм напомнил, что в ближайшее время будут опубликованы первые отчеты о работе независимой комиссии НАСА по исследованию аномалий, работающей с сентября 2022 года. Историк считает, что результаты работы этой комиссии будут важным событием, которое сможет скорректировать отношения публики и научного сообщества к заявлениям Груша.

«Если независимая комиссия по исследованиям аномалий НАСА скажет что-то, что будет хоть как-то совпадать с заявлениями, данными Грушем под присягой, то его слова обретут определенный вес», — заявил Бимм и добавил, что в противном случае Грушу понадобятся еще более весомые доказательства.

26 июля конгрессмены заслушали заявления бывшего сотрудника спецслужб Дэвида Груша, утверждающего, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты. 36-летний Груш уволился из Национального управления военно-космической разведки США в апреле. В июне он дал ряд интервью, в которых, в частности рассказал, что получил свидетельства того, что американские власти знают о существовании пришельцев и скрывают это.

Ранее Минобороны США ответило на обвинения в сокрытии информации о пришельцах и неземных технологиях. Пресс-секретарь Пентагона Сью Гог заявила, что достоверной информации, подтверждающей существование каких-либо правительственных программ, которые бы владели некими инопланетными технологиями, не выявлено.

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    Никита Савин
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