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12:38, 28 июля 2023Россия

Клишас объяснил решение воздержаться при одобрении закона о призывном возрасте

Сенатор Клишас воздержался при голосовании в СФ по закону о призывном возрасте

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава конституционного комитета Совета Федерации (СФ) Андрей Клишас воздержался при голосовании в верхней палате парламента по закону о повышении призывного возраста до 30 лет. Об этом он сообщил ТАСС.

«Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами. В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть», — пояснил сенатор.

25 июля Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о повышении призывного возраста. По новым правилам призыву будут поддержать военнообязанные в возрасте от 18 до 30 лет, а те, кому исполнилось 27 лет в 2023 году, будут автоматически зачисляться в запас.

28 июля Совфед одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста на срочную службу.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года, повышение верхней границы призывного возраста будет одномоментным. Таким образом, на осенний призыв документ распространен не будет.

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