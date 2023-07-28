Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:48, 28 июля 2023Ценности

50-летняя Гвинет Пэлтроу показала лицо без макияжа

50-летняя актриса Гвинет Пэлтроу показала естественную внешность на фото

Фото: @gwynethpaltrow

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала естественную внешность на фото в ресторане. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

50-летняя знаменитость снялась крупным планом, широко открыв рот и держа в руке вилку со спагетти. При этом звезда отказалась от макияжа. На размещенном кадре на ее лице видны многочисленные пигментные пятна и мелкие мимические морщины.

Актриса распустила длинные светлые волосы и надела несколько ожерелий. «Этот кадр мы называем "Гвинет уничтожает спагетти"», — подписала она пост, который набрал более 32 тысяч лайков.

Ранее в июле 58-летняя Ирина Безрукова показала внешность без косметически. Артистка поделилась серией фото и видео из поездки в Карачаево-Черкесскую Республику. На одном размещенном снимке знаменитость запечатлела себя в легкой рубашке белого цвета.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о необходимости постоянно бороться за суверенитет

    ОКР заявил об отборе лишь «считанных единиц» россиян на ОИ-2024

    Кристина Асмус поделилась фото в купальнике

    Названы способы перестать ссориться из-за денег

    Пригожин назвал Пугачеву диктатором и высказался об уехавших артистах

    В российском регионе 35-летняя многодетная мать избила школьника

    В Запорожской области назвали напряженной обстановку на времевском направлении

    Путин оценил мирные инициативы Африки по Украине

    100-летняя женщина раскрыла простые секреты долголетия

    Асмус отреагировала на травлю после признания в пережитом домашнем насилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости