50-летняя Гвинет Пэлтроу показала лицо без макияжа

50-летняя актриса Гвинет Пэлтроу показала естественную внешность на фото

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала естественную внешность на фото в ресторане. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

50-летняя знаменитость снялась крупным планом, широко открыв рот и держа в руке вилку со спагетти. При этом звезда отказалась от макияжа. На размещенном кадре на ее лице видны многочисленные пигментные пятна и мелкие мимические морщины.

Актриса распустила длинные светлые волосы и надела несколько ожерелий. «Этот кадр мы называем "Гвинет уничтожает спагетти"», — подписала она пост, который набрал более 32 тысяч лайков.

Ранее в июле 58-летняя Ирина Безрукова показала внешность без косметически. Артистка поделилась серией фото и видео из поездки в Карачаево-Черкесскую Республику. На одном размещенном снимке знаменитость запечатлела себя в легкой рубашке белого цвета.