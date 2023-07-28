Стилист перечислила россиянкам способы выглядеть моложе

Стилист Елена Мареева посоветовала сменить прическу, чтобы выглядеть моложе

Стилист и продюсер Елена Мареева перечислила россиянкам способы выглядеть визуально моложе. Соответствующий комментарий публикует Marie Сlaire.

В первую очередь эксперт посоветовала пересмотреть свою косметичку и освежить средства для макияжа. Помимо этого, она порекомендовала сменить прическу. «Чтобы сбросить десяток лет, достаточно обратиться к хорошему парикмахеру. Добиться красивого оттенка волос, который выгодно обрамляет ваше лицо, натурального блеска и стильной укладки», — посоветовала Мареева.

Кроме того, специалистка добавила, что каждый сезон необходимо разбирать гардероб. «Он не должен быть в рамках последних модных тенденций, но современным и элегантным быть обязан», — уточнила она, отметив, что каждые пять лет важно пересматривать свой стиль.

«Это тот отрезок времени, за который успевают поменяться картина мира, образ жизни и даже мировоззрение. И то, что вы носили еще несколько лет назад, сегодня может морально устареть. Потому что вы выросли в прямом и переносном смысле из этой одежды», — пояснила Мареева.

В заключение женщина заявила, что главный секрет успешного и моложавого внешнего вида заключается в одежде, которая должна соответствовать текущему времени. «Элегантность, роскошь дорогих тканей, безупречный крой, качество, благородные цвета и стильные аксессуары помогут создать неповторимый образ», — высказалась она.

Ранее в июле 44-летняя блогерша перечислила простые способы выглядеть моложе. По словам женщины, сохранять такой результат ей позволяет касторовое масло. Инфлюэнсерша рассказала, что в течение 14 дней втирает упомянутый продукт перед сном, чтобы избавиться от кругов под глазами, а также отрастить ресницы и брови.