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08:58, 29 июля 2023Экономика

В России нашли способ возместить списанные Африке долги

Депутат Щапов: Россия с помощью роста экспорта возместит списание долгов Африке

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия сможет возместить списание долгов африканским странам с помощью увеличения контрактов на экспорт. Такой способ нашел первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с Ura.ru.

Депутат уточнил, что Россия простила Африке долги прошлых лет, которые было практически невозможно вернуть по ряду причин, так что на федеральный бюджет это решение должно повлиять минимально.

«Куда более серьезное воздействие оказывают колебания цен на нефть и курса рубля. Мы очень рассчитываем, что правительство сможет многократно перекрыть размер прощенных долгов поступлениями в бюджет от экспортных контрактов», — заявил Щапов.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил сумму списанных долгов африканским странам, ее размер составил 23 миллиарда долларов. Также глава государства пообещал выделить 90 миллиардов долларов на развитие континента.

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    Александра Синицына
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