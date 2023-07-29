Military Watch: Украина и Запад считают главной целью контрнаступления ВСУ Крым

Киев и его западные сторонники считают, что главная цель контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Крым. Территория республики имеет для Украины и Запада большое символическое значение, указывает американский журнал Military Watch.

Колумнисты отметили, что в ходе контрнаступления боевые действия в основном велись в Запорожской области на востоке Украины, где «любой крупный прорыв может позволить украинским силам продвинуться к Крымскому полуострову». Однако, подчеркивают колумнисты, подрывает усилия украинских войск отсутствие военно-воздушных сил и серьезные проблемы, возникшие в результате истощения систем противовоздушной обороны страны.

Кроме того, на продвижении ВСУ сказывается неопытность солдат, писал ранее Der Spiegel. В американском издании The Hill уверены, что конфликт на Украине приближается к кульминации. Из-за неудачного контрнаступления украинских войск сценарий заморозки военных действий становится наиболее вероятным.