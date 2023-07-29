Запорожская область захотела поставлять зерно в страны Африки

Балицкий заявил, что Запорожская область готова поставлять зерно в страны Африки

Запорожская область захотела экспортировать зерно и другие сельскохозяйственные культуры в африканские страны. О желании напрямую сотрудничать с африканскими партнерами заявил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы области Евгений Балицкий.

По его словам, поставками уже заинтересовались представители Южной и Центральной Африки. «Государственный зерновой оператор» в составе делегации из Запорожской области принял участие в создании Крымско-африканского делового совета, указал Балицкий.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении Москвы безвозмездно поставить в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею по 25-50 тысяч тонн зерна в ближайшие три-четыре месяца.

Кроме того, глава государства рассказал, что Россия списала африканским странам долг в размере 23 миллиардов долларов. В скором времени страна также планирует выделить на развитие беднейших регионов континента дополнительные 90 миллионов долларов. Россия также бесплатно поставляет в регион часть оружия и техники.