Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:43, 29 июля 2023Экономика

Запорожская область захотела поставлять зерно в страны Африки

Балицкий заявил, что Запорожская область готова поставлять зерно в страны Африки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Запорожская область захотела экспортировать зерно и другие сельскохозяйственные культуры в африканские страны. О желании напрямую сотрудничать с африканскими партнерами заявил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы области Евгений Балицкий.

По его словам, поставками уже заинтересовались представители Южной и Центральной Африки. «Государственный зерновой оператор» в составе делегации из Запорожской области принял участие в создании Крымско-африканского делового совета, указал Балицкий.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении Москвы безвозмездно поставить в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею по 25-50 тысяч тонн зерна в ближайшие три-четыре месяца.

Кроме того, глава государства рассказал, что Россия списала африканским странам долг в размере 23 миллиардов долларов. В скором времени страна также планирует выделить на развитие беднейших регионов континента дополнительные 90 миллионов долларов. Россия также бесплатно поставляет в регион часть оружия и техники.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об откровенной дискуссии по Украине с лидерами Африки

    Россияне вспомнили о самых странных вопросах на собеседовании

    Фанаты на концерте Тейлор Свифт вызвали сравнимые с землетрясением толчки

    Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны ВСУ

    В Британии заявили о рушащихся атаках ВСУ

    Превзойден еще один рекорд Майкла Фелпса

    Появились кадры с первой захваченной ВС России шведской БМП CV-90

    Запорожская область захотела поставлять зерно в страны Африки

    Козы вышли к станции московского метро и попали на видео

    В МАГАТЭ подтвердили перевод энергоблока Запорожской АЭС в «холодный останов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости