Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:36, 29 июля 2023Наука и техника

Игроков Call of Duty атаковал опасной вирус

TechCrunch: среди геймеров Call of Duty начали распространять вирус

Фото: Unsplash

Геймеров Call of Duty атаковали с помощью вируса. Об этом сообщает издание TechCrunch.

На вредоносную программу обратили внимание пользователи сервиса Steam. Как оказалось, вирус начали распространять среди фанатов Call of Duty: Modern Warfare 2 — атака происходит в тот момент, когда геймеры заходят в игровое лобби и ожидают начала сеанса сетевой игры.

По словам изучивших исходный код специалистов, вирус похож на опасный троян. Также эту информацию потвердил один из инсайдеров, пожелавший остаться неизвестным. Вредоносную программу разместили в онлайн-репозитории VirusTotal.

Создатели Call of Duty: Modern Warfare 2 отреагировали на проблему. В Twiiter-аккаунте Call of Duty Updates, которым управляет студия Activision, появилась информация, что специалисты отключили многопользовательский режим в Steam до устранения проблемы.

Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла в 2009 году. По словам журналистов TechCrunch, в 2023 году игрой интересуется не так много пользователей. Так, на момент написания заметки пиковый онлайн в Call of Duty составил 600 геймеров.

В феврале специалисты Avast Threat Labs обнаружили в Steam зараженные опасным вирусом модификации для игры Dota 2. По оценке Valve, с помощью вредоносных программ злоумышленникам удалось заразить компьютеры около 200 геймеров.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге прошел саммит Россия — Африка. О чем африканские лидеры попросили Путина и что готовы предложить взамен?

    В США заявили о кульминации конфликта на Украине

    Эксперты дали советы по выбору между гантелями и штангой для силовых тренировок

    Путин заявил о непонимании желания Запада затянуть Украину в НАТО

    Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования по Украине

    Путин высказался о переговорах по Украине

    Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

    Еще один российский гроссмейстер сменил спортивное гражданство

    Путин заявил о действиях России в соответствии с уставом ООН

    Арнольд Шварценеггер получит награду «За мужество»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости