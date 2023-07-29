Игроков Call of Duty атаковал опасной вирус

TechCrunch: среди геймеров Call of Duty начали распространять вирус

Геймеров Call of Duty атаковали с помощью вируса. Об этом сообщает издание TechCrunch.

На вредоносную программу обратили внимание пользователи сервиса Steam. Как оказалось, вирус начали распространять среди фанатов Call of Duty: Modern Warfare 2 — атака происходит в тот момент, когда геймеры заходят в игровое лобби и ожидают начала сеанса сетевой игры.

По словам изучивших исходный код специалистов, вирус похож на опасный троян. Также эту информацию потвердил один из инсайдеров, пожелавший остаться неизвестным. Вредоносную программу разместили в онлайн-репозитории VirusTotal.

Создатели Call of Duty: Modern Warfare 2 отреагировали на проблему. В Twiiter-аккаунте Call of Duty Updates, которым управляет студия Activision, появилась информация, что специалисты отключили многопользовательский режим в Steam до устранения проблемы.

Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла в 2009 году. По словам журналистов TechCrunch, в 2023 году игрой интересуется не так много пользователей. Так, на момент написания заметки пиковый онлайн в Call of Duty составил 600 геймеров.

В феврале специалисты Avast Threat Labs обнаружили в Steam зараженные опасным вирусом модификации для игры Dota 2. По оценке Valve, с помощью вредоносных программ злоумышленникам удалось заразить компьютеры около 200 геймеров.