Подсчитаны траты на самый дорогой зарубежный отпуск россиян в июле

OneTwoTrip: самый дорогой отдых россиян в Турции в июле стоил ₽3,7 млн

В июле пятеро россиян забронировали номер в пятизвездочном отеле на турецком полуострове Бодрум на 14 дней. Поездка обошлась им в 3,7 миллиона рублей и стала самым дорогим зарубежным отпуском россиян в этом месяце. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

Вторую строчку занял отпуск в Калифее в Греции. За 10 дней в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием семья из двух взрослых и двух детей заплатила 1,5 миллиона рублей. Следующим в списке самым дорогих отпусков россиян в июле стало путешествие на мальдивский остров Кударикилу, где расположен пятизвездочный курортный отель. В нем двое путешественников провели восемь дней, заплатив за проживание, включающее только завтраки, 1,2 миллиона рублей.

Внутри России лидером по стоимости отдыха была поездка четырех россиян в Москву — на отпуск в мини-гостинице без звезд, но с полным пансионом они потратили 878 тысяч рублей за 27 дней. Более полумиллиона рублей за отдых в России отдала еще одна компания из двух человек — они заплатили 563 тысячи рублей за 20 дней отпуска в пятизвездочном отеле с завтраками в Адлере. Отдых в Сочи для семьи с двумя детьми на девять дней стоил 516 тысяч рублей. Россияне жили в пятизвездочной гостинице без питания.

Многие россияне также отдавали предпочтение отпуску в Крыму. На 17 июля там отдыхали по меньшей мере 50 тысяч туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), несмотря на продолжающиеся аннуляции туров из-за терактов, это направление остается самым массовым. Вице-президент организации Сергей Ромашкин отмечал, что отдых в Крыму планировали настоящие любители полуострова, они понимают сложившуюся ситуацию и возникшие проблемы.