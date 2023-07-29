Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:16, 29 июля 2023Путешествия

Подсчитаны траты на самый дорогой зарубежный отпуск россиян в июле

OneTwoTrip: самый дорогой отдых россиян в Турции в июле стоил ₽3,7 млн

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В июле пятеро россиян забронировали номер в пятизвездочном отеле на турецком полуострове Бодрум на 14 дней. Поездка обошлась им в 3,7 миллиона рублей и стала самым дорогим зарубежным отпуском россиян в этом месяце. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

Вторую строчку занял отпуск в Калифее в Греции. За 10 дней в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием семья из двух взрослых и двух детей заплатила 1,5 миллиона рублей. Следующим в списке самым дорогих отпусков россиян в июле стало путешествие на мальдивский остров Кударикилу, где расположен пятизвездочный курортный отель. В нем двое путешественников провели восемь дней, заплатив за проживание, включающее только завтраки, 1,2 миллиона рублей.

Материалы по теме:
«Похоже на швейцарские горные луга» Полный гайд по Киргизии: все, что нужно знать туристу об отдыхе в этой стране
«Похоже на швейцарские горные луга»Полный гайд по Киргизии: все, что нужно знать туристу об отдыхе в этой стране
24 июля 2023
Оазисы, неповторимый парфюм и уникальные вади: Как Оман поднялся с колен и стал самой безопасной страной для путешествий
Оазисы, неповторимый парфюм и уникальные вади:Как Оман поднялся с колен и стал самой безопасной страной для путешествий
27 июля 2023

Внутри России лидером по стоимости отдыха была поездка четырех россиян в Москву — на отпуск в мини-гостинице без звезд, но с полным пансионом они потратили 878 тысяч рублей за 27 дней. Более полумиллиона рублей за отдых в России отдала еще одна компания из двух человек — они заплатили 563 тысячи рублей за 20 дней отпуска в пятизвездочном отеле с завтраками в Адлере. Отдых в Сочи для семьи с двумя детьми на девять дней стоил 516 тысяч рублей. Россияне жили в пятизвездочной гостинице без питания.

Многие россияне также отдавали предпочтение отпуску в Крыму. На 17 июля там отдыхали по меньшей мере 50 тысяч туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), несмотря на продолжающиеся аннуляции туров из-за терактов, это направление остается самым массовым. Вице-президент организации Сергей Ромашкин отмечал, что отдых в Крыму планировали настоящие любители полуострова, они понимают сложившуюся ситуацию и возникшие проблемы.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Бой российского танка-одиночки с колонной ВСУ попал на видео

    Вучич приравнял поражение Украины в конфликте с Россией к проигрышу НАТО

    Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки

    ВСУ попытались атаковать на времевском направлении

    Подсчитаны траты на самый дорогой зарубежный отпуск россиян в июле

    Смытый штормом в Сочи пляж сняли на видео

    Президент ЮАР назвал Путина трудолюбивым человеком

    Яркий макияж 12-летней дочери Джигана возмутил пользователей сети

    Польше предрекли отсутствие помощи США в случае ее вторжения на Украину

    Медведев назвал ордеры против России «потенциально опасными игрищами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости