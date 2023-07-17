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21:33, 17 июля 2023Путешествия

В АТОР оценили ситуацию с туризмом в Крыму

В АТОР заявили, что Крым остается самым массовым направлением для туристов

Фото: Unsplash.com

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин оценил ситуацию с туризмом в Крыму. Он отметил, что, несмотря на продолжающиеся аннуляции туров, это направление остается самым массовым и примет по итогам 2023 года 4-4,5 миллиона путешественников, передает РИА Новости.

По словам Ромашкина, на полуострове в разгаре туристический сезон, он не завершился из-за последних происшествий.

«Потери сегодняшних и завтрашних туристов — это грустно, но не критично для года в целом», — добавил вице-президент АТОР.

Он отметил, что отдых в Крыму планировали настоящие любители полуострова, они понимают сложившуюся ситуацию и возникшие проблемы, а также готовы поддержать Крым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму после атаки на Крымский мост. По его словам, какие-либо дополнительные ограничения на полуострове пока не обсуждались.

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    Марина Совина
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