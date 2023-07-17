Песков прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму после атаки на мост

Пресс-секретарь Песков: о дополнительных ограничениях в Крыму пока разговор не велся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму после атаки на Крымский мост. По его словам, которые приводит РИА Новости, какие-либо дополнительные ограничения на полуострове пока не обсуждались.

«Мы должны сохранять бдительность и собранность, все меры принимаются, об иных ограничениях разговор не велся», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Кремль знает, кто стоит за атакой на Крымский мост, а также «отдает себе отчет в коварности Киева».

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. При ЧП пострадала девочка, которая ехала вместе с родителями в Крым. Сейчас она в больнице, ее родителей спасти не удалось.

