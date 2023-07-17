Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:31, 17 июля 2023Путешествия

Песков прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму после атаки на мост

Пресс-секретарь Песков: о дополнительных ограничениях в Крыму пока разговор не велся

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму после атаки на Крымский мост. По его словам, которые приводит РИА Новости, какие-либо дополнительные ограничения на полуострове пока не обсуждались.

«Мы должны сохранять бдительность и собранность, все меры принимаются, об иных ограничениях разговор не велся», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Кремль знает, кто стоит за атакой на Крымский мост, а также «отдает себе отчет в коварности Киева».

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. При ЧП пострадала девочка, которая ехала вместе с родителями в Крым. Сейчас она в больнице, ее родителей спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?

    Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставили в Краснодар

    ВСУ ударили по Донецку неуправляемой ракетой

    Безработица среди китайской молодежи достигла нового пика

    Названы эффективные методы вернуть мягкость полотенцам

    В США оценили стратегию Путина по Украине

    В Киеве начались военные учения

    В Турции призвали отказаться от доллара в торговле с Россией

    В Кремле оценили отношения России и Запада

    Футболисты клуба Второй лиги стали очевидцами атаки на Крымский мост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости