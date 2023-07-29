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18:01, 29 июля 2023Россия

Московский ТЦ эвакуировали из-за возгорания самоката

«Подъем»: московский ТЦ «Гагаринский» эвакуировали из-за возгорания самоката

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

В Москве посетителей ТЦ «Гагаринский» эвакуировали, по предварительным данным, из-за возгорания самоката на подземной парковке. Об этом сообщает издание «Подъем».

В МЧС, пишет издание, сообщили, что заявка поступила по адресу Вавилова, дом 3. На место уже прибыли пожарно-спасательные подразделения.

По данным Telegram-канала «112», пожар удалось потушить, пострадавших нет.

Ранее на складе винного завода в Темрюкском районе Кубани начался пожар. Его площадь составила 900 квадратных метров. Из-за высокой горючести содержимого огонь быстро распространился по складу.

Впоследствии в сети появились кадры пожара. На них видно, как пожарные пытаются попасть к месту горения. Из склада появляется ярко-оранжевый шар пламени, идет дым.

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    Никита Абрамов
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