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20:04, 29 июля 2023Силовые структуры

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене и терроризме петербуржца

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене и терроризме жителя Петербурга

Фото: Nomad_Soul / Unsplash

Лефортовский суд Москвы арестовал жителя Санкт-Петербурга Вячеслава Лутора по делу о госизмене и участии в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал Лутору В. А., подозреваемому по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в суде.

Ранее стало известно, что следствие ФСБ возбудило дело в отношении россиянина Хецоидзе по статье о государственной измене. Отмечается, что Хецоидзе по статье 275 («Госизмена») УК РФ может грозить до 20 лет колонии.

Помимо того, в июне в Пензе задержали 39-летнего местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о Российской армии.

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    Никита Абрамов
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