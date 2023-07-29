В США признали ошибку в отношении России

Экс-советник Макгрегор: США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине

США допустили ошибки в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в украинский конфликт, признал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.

По его словам, в Вашингтоне не понимали, «с чем имеют дело, думая, что Россия все еще отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах». «США полностью пропустили все то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет», — заявил Макгрегор.

Кроме того, на Западе не осознавали, что Россия сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники, а граждане страны поддерживает свое руководство. Это привело к началу еще одного «крестового похода США против очередной отсталой страны», какой они считали Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию.

«Мы выяснили, что были неправы. Но никто не хочет выйти вперед и сказать: мы ошиблись, пришло время нам сократить наши потери и двигаться дальше», — заключил Макгрегор.

Ранее Дуглас Магрегор заявил, что российские войска при необходимости легко дойдут до Киева и тем самым поставят точку в украинском конфликте. Военный считает, что в Белом доме не хотят признавать поражение США в украинском конфликте, а потому оттягивают его урегулирование.