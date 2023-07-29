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04:18, 29 июля 2023Мир

Пресс-секретарь Белого дома рассмеялась в ответ на вопрос о здоровье Байдена

Карин Жан-Пьер со смехом ответила на вопрос журналиста о здоровье Байдена
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с усмешкой ответила на вопрос журналиста о здоровье президента США Джо Байдена. Соответствующие кадры опубликовал телеканал Fox News.

Во время брифинга один из репортеров спросил Жан-Пьер, может ли Байден дать пресс-конференцию и напрямую ответить на вопросы журналистов о своем здоровье. По его словам, «все стало бы ясно», если бы американский президент вышел к ним на 45 минут. Он попросил Жан-Пьер передать ему это и попросить его выйти и встретиться с представителями СМИ.

В ответ пресс-секретарь, улыбаясь, заявила, что ценит такую просьбу и благодарна за нее. «Президент, как вы знаете…», — сказала со смешком Жан-Пьер, после чего на несколько секунд замялась. Затем она снова поблагодарила репортера, отметив, что ценит и «понимает» вопрос, как и сам Байден. «Вы, ребята, хотите задать ему вопросы и дать ему возможность ответить на ваши вопросы», — повторила она и переключилась на экономическую тематику.

В мае более 60 членов Республиканской партии США потребовали от Джо Байдена пройти проверку умственных способностей. В ином случае его призывают отказаться от участия в предвыборной гонке. Республиканец, бывший врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о беспокойстве конгрессменов из-за когнитивного состояния американского лидера и сомнениях в том, что он сможет возглавлять страну в течение еще одного срока.

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    Марина Совина
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