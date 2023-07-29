Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:50, 29 июля 2023Россия

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь восстановили

Движение по Крымскому мосту восстановили после второго за ночь перекрытия

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь восстановили после второго за ночь перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

В ночь на 29 июля движение по Крымскому мосту уже перекрывали, однако примерно через час его возобновили. Позже движение приостановили второй раз за ночь.

Советник главы Крыма Олег Крючков пояснял, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, безопасность обеспечивают тысячи человек. Он также призвал россиян отказаться от съемки видео с моста, поскольку их может использовать противник.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Пресс-секретарь Белого дома рассмеялась в ответ на вопрос о здоровье Байдена

    Российские военные уничтожили более 150 бойцов ВСУ

    Украина пошла на манипуляцию ради оружия Израиля против России

    Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь восстановили

    Силы Черноморского флота уничтожили судно-мишень «Москитом» и Х-31А

    В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы

    УПЦ отреагировала на решение о переносе празднования Рождества на Украине

    Настасья Самбурская назвала причину отказа от нового сезона «Универа»

    В Турции высказались об отказе от системы «все включено» в отелях

    Посольство Китая отреагировало на военную помощь США Тайваню

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости