Движение по Крымскому мосту восстановили после второго за ночь перекрытия

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь восстановили после второго за ночь перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

В ночь на 29 июля движение по Крымскому мосту уже перекрывали, однако примерно через час его возобновили. Позже движение приостановили второй раз за ночь.

Советник главы Крыма Олег Крючков пояснял, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, безопасность обеспечивают тысячи человек. Он также призвал россиян отказаться от съемки видео с моста, поскольку их может использовать противник.