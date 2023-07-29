Движение по Крымскому мосту приостановили второй раз за ночь

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили второй раз за ночь

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили второй раз за ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».

Причины перекрытия не сообщаются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту уже перекрывали в ночь на 29 июля, однако примерно через час его возобновили.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, безопасность обеспечивают тысячи человек. Он призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.