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03:30, 29 июля 2023Россия

Движение по Крымскому мосту приостановили второй раз за ночь

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили второй раз за ночь

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили второй раз за ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».

Причины перекрытия не сообщаются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту уже перекрывали в ночь на 29 июля, однако примерно через час его возобновили.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, безопасность обеспечивают тысячи человек. Он призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.

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    Марина Совина
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