Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

О временной приостановке движения автомобилей по мосту сообщалось в пятницу, 28 июля.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта являются украинские спецслужбы.