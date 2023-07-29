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01:09, 29 июля 2023Россия

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобилей на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

О временной приостановке движения автомобилей по мосту сообщалось в пятницу, 28 июля.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта являются украинские спецслужбы.

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    Марина Совина
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