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12:00, 29 июля 2023Россия

Песков заявил о затянувшейся до ночи беседе Путина с лидерами Африки по Украине

Песков: встреча Путина с лидерами Африки по Украине закончилась в 2 часа ночи

Фото: Artem Geodakyan / TASS

Беседа президента России Владимира Путина с лидерами африканских государств, посвященная Украине, затянулась до поздней ночи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Закончилась уже в районе двух часов ночи. Была встреча по Украине», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, лидеры стран обсуждали возможные пути урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Песков сообщил, что по итогам встречи Путина с лидерами африканских стран будет сделано краткое заявление по ситуации на Украине.

До этого Путин в ходе встречи с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге заявил, что Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.

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