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12:04, 29 июля 2023Силовые структуры

Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ Окрушко арестован на два месяца

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Сергей Окрушко арестован на два месяца. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Адвокат подозреваемого сообщил, что мужчина признал вину, раскаялся и сотрудничает со следствием. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что арестованный был работником предприятия.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в Оренбургской области при попытке выехать за пределы России. Ему 42 года, он родом с Украины и ранее переехал в Россию, отметил депутат. Подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство в цеху, который находится в заброшенном здании, после чего скрылся. Мужчина намеревался добраться до Казахстана.

28 июля в Самаре на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв, пострадавших в результате случившегося нет. В результате детонации серьезных разрушений также нет.

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    Варвара Кошечкина
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