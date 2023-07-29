Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ Окрушко арестован на два месяца

Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Сергей Окрушко арестован на два месяца. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Адвокат подозреваемого сообщил, что мужчина признал вину, раскаялся и сотрудничает со следствием. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что арестованный был работником предприятия.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в Оренбургской области при попытке выехать за пределы России. Ему 42 года, он родом с Украины и ранее переехал в Россию, отметил депутат. Подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство в цеху, который находится в заброшенном здании, после чего скрылся. Мужчина намеревался добраться до Казахстана.

28 июля в Самаре на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв, пострадавших в результате случившегося нет. В результате детонации серьезных разрушений также нет.