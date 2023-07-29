В Британии заявили о рушащихся атаках ВСУ

The Economist: ВСУ разваливаются при масштабных общевойсковых боях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разваливаются, когда ведут масштабный общевойсковой бой во время наступления. Об этом сообщил военный эксперт Франк-Штефан Гэди в статье для британского издания The Economist.

«Хотя Украина может проводить общевойсковые штурмовые операции на уровне взвода, все начинает разваливаться при попытке масштабирования до уровня роты или батальона», — заявил он.

По словам эксперта, на подобную нестабильность в рядах ВСУ влияет несколько факторов. В их числе — прошедшие несколько волн мобилизации и большие потери в армии. Он выразил мнение, что ВСУ состоят как из опытных частей, так и из новобранцев, которые не могут вести боевые действия на уровне ветеранов.

Ранее американский журнал Military Watch заявил, что Киев и его западные сторонники считают, что главная цель контрнаступления ВСУ — это Крым. Отмечается, что территория республики имеет для Украины и Запада большое символическое значение.