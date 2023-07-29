«Одноклассники» уберут возможность ставить оценки опубликованным фотографиям

Соцсеть «Одноклассники» уберет возможность ставить оценки опубликованным фото

«Одноклассники» уберут для пользователей возможность ставить оценки на опубликованных фотографиях. Об этом сообщил представитель соцсети, пишет РБК.

Такая функция станет недоступна для всех до конца августа. Представители соцсети уверены, что подобные изменения снизят уровень негатива между пользователями.

«Отказ от функции оценок — один из шагов платформы по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее "Одноклассники" запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций», — сообщили там.

«Одноклассники» отличаются от остальных соцсетей, которыми пользуются в России, тем, что под фотографиями, размещенными на платформе, можно поставить не только «класс», но и оценить снимок по пятибалльной шкале. Помимо этого, пользователи видят, кто заходил на их страницу.

Ранее «Одноклассники» запустили новый сервис «Настроения» — теперь каждый пользователь может установить уникальный эмодзи-статус. Статус отображается не только на странице профиля, но и в виде кастомной иконки рядом с именем юзера в ленте, обсуждениях, комментариях, уведомлениях и разделе «Друзья».