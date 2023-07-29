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02:39, 29 июля 2023Экономика

Россиян предупредили о возможности остаться без пенсии

Юрист Виноградов: в пенсии могут отказать при нехватке стажа или накоплений

Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Россиянам могут отказать в пенсии по старости при несоблюдении ряда условий. О таких рисках предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

По словам юриста, остаться без пенсии можно либо из-за нехватки стажа, либо недостатка индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов). Два этих фактора могут обернуться отказом в страховой пенсии для граждан РФ от Социального фонда России, неважно, продолжают ли они работать после наступления пенсионного возраста.

Для получения выплат необходимо иметь стаж работы минимум 14 лет и 25,8 пенсионных балла. Если условия не соблюдены, можно продолжить работать до накопления нужного стажа, а также докупить баллы (для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд).

«Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа», — добавил Вадим Виноградов.

Ранее россияне назвали идеальный размер пенсии, в разных регионах запросы разнятся. Средний желаемый размер пенсии, согласно исследованию, составил 47 тысяч рублей, что в 2,5 раза больше реального размера выплат в среднем по России.

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    Александра Синицына
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