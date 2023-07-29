Путин оценил возможность перехода западных территорий Украины Польше

Путин: введение польских войск будет началом конца для украинских территорий

Президент России Владимир Путин оценил нынешнюю ситуацию на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Это может быть началом пути к отторжению западных территорий в пользу Польши», — заявил российский глава.

Также Путин подчеркнул: если на Украину будут введены польские войска — «это начало конца для части украинских территорий».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена может разрешить Польше ввести свои войска на Украину. В свою очередь экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл план Польши на Украине.