Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:00, 29 июля 2023Мир

Экс-аналитик ЦРУ предрек развал НАТО после победы России на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрек развал НАТО после победы России на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Paul Ellis / Pool / Getty Images

Россия неизбежно одержит победу в конфликте на Украине, что приведет к исчезновению НАТО в ее нынешнем виде. Такое развитие событий предрек бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с экс-членом британского парламента Джорджем Галлоуэем на его YouTube-канале.

«Что приводит большую часть Запада в ужас, так это то, что Россия победит, а не "если она победит". И когда она одержит победу, это будет представлять экзистенциальную угрозу для НАТО. Альянс, вероятно, перестанет существовать в том виде, в котором мы его знаем», — пояснил эксперт.

По его мнению, в результате победы Россия установит контроль над частью Украины к востоку от Днепра, а также сможет вернуть себе Одессу. Таким образом Украина развалится, что с большой долей вероятности приведет и к развалу Североатлантического альянса, заключил Джонсон.

Ранее в июле Джонсон заявил, что украинское наступление не достигло своей цели, а потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате боевых действий составят несколько сотен тысяч солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Названы особенности используемых Украиной северокорейских ракет

    Захарова раскрыла число полученных Россией мирных инициатив по Украине

    ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью

    Российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ около Марьяновки

    Боевая работа российских снайперов попала на видео

    В Германии назвали причины отсутствия успехов контрнаступления ВСУ

    Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

    Российские войска уничтожили склад топлива украинской группировки «Запорожье»

    В Минобороны рассказали о наступлении ВС РФ на купянском направлении

    Минобороны заявило о перехвате двух зенитных ракет С-200

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости