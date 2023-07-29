Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрек развал НАТО после победы России на Украине

Россия неизбежно одержит победу в конфликте на Украине, что приведет к исчезновению НАТО в ее нынешнем виде. Такое развитие событий предрек бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с экс-членом британского парламента Джорджем Галлоуэем на его YouTube-канале.

«Что приводит большую часть Запада в ужас, так это то, что Россия победит, а не "если она победит". И когда она одержит победу, это будет представлять экзистенциальную угрозу для НАТО. Альянс, вероятно, перестанет существовать в том виде, в котором мы его знаем», — пояснил эксперт.

По его мнению, в результате победы Россия установит контроль над частью Украины к востоку от Днепра, а также сможет вернуть себе Одессу. Таким образом Украина развалится, что с большой долей вероятности приведет и к развалу Североатлантического альянса, заключил Джонсон.

Ранее в июле Джонсон заявил, что украинское наступление не достигло своей цели, а потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате боевых действий составят несколько сотен тысяч солдат.