В России повысят налог на ввоз иномарок

В РФ с 1 августа в разы вырастет утильсбор на ввозимые для перепродажи авто

С 1 августа в России в несколько раз вырастет утилизационный сбор на ввоз легковых и легковых коммерческих (LCV) автомобилей и автобусов для последующей перепродажи. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 7 июля на портале правовой информации.

Для тех, кто ввозит автомобиль для собственного пользования, условия останутся прежними. У них сохранится льготный тариф — 3,4 тысячи рублей за автомобили возрастом до трех лет и 5,2 тысячи рублей за машины старше трех лет.

Полную ставку сбора предстоит платить юридическим лицам, а также гражданам, планирующим перепродать иномарку в России в течение года, ввозящим более одного автомобиля за год или если объем двигателя такой машины составляет более трех литров.

Ставка налога для перекупщиков будет индексирована в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза на LCV и в 1,7 раза на грузовые автомобили. Утильсбор на автобусы поднимут в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза. Индексация коснется ввоза как нового, так и подержанного транспорта.

Увеличить утильсбор ранее просили гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Они объясняли такое требование невозможностью конкурировать с китайскими производителями, занимающими все большую долю рынка, а собранные средства просили направить на поддержку российской промышленности.

Однако уже через несколько дней после того, как Минпромторг анонсировал повышение сбора, российские дилеры обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отложить индексацию. Они заявили, что такая мера приведет к росту цен и замедлит восстановление рынка. При этом автомобили уже дорожают из-за ослабления рубля.

