Анонсированы важные заявления Путина

Журналисты кремлевского пула РИА Новости анонсировали важные заявления Путина

Журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram-канале анонсировали важные заявления президента России Владимира Путина.

«Скоро! Важные заявления Путина», — говорится в сообщении от 21:53.

В 22:34 журналисты объявили о начале. По их информации, глава государства «даст исчерпывающие ответы на вопросы о зерновой сделке, Украине и спецоперации».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что провел с африканскими лидерами откровенную и полезную дискуссию по ситуации на Украине.

До этого в ходе саммита «Россия — Африка» российский лидер заявил, что Москва отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.

