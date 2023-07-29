Тарасова оценила решение МОК дать квоту на ОИ-2024 украинской саблистке Харлан

Тарасова не согласилась с тем, что украинцам позволено больше, чем остальным

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) дать квоту для участия в Играх-2024 украинской саблистке Ольге Харлан. Об этом сообщает Metaratings.

«Хочется, чтобы такую мягкость применяли не только к ним, но и к нам. Мы, как и все, должны все делать по правилам», — заявила Тарасова. Она также не согласилась с утверждением, что украинским спортсменам сейчас позволено больше, чем остальным.

27 июля российская саблистка Анна Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую по итогам инцидента дисквалифицировали.

28 июля стало известно, что МОК предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх 2024 года в Париже после дисквалификации с чемпионата мира. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.