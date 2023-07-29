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02:48, 29 июля 2023Мир

Украинские военные сообщили об использовании ракет из КНДР

FT: украинские военные заявили о применении боеприпасов из Северной Кореи

Фото: Reuters

Украинская артиллерия использовала для ударов по российским позициям боеприпасы, произведенные в Северной Корее. Об этом пишет Financial Times (FT).

При этом украинские военные критикуют снаряды из КНДР из-за их относительно высокой ненадежности. По словам одного из артиллеристов, они дают осечку или не взрываются. Однако из-за нехватки приходится использовать и эти боеприпасы, так как «нужна каждая ракета, которую мы можем достать».

Судя по маркировкам, боеприпасы были изготовлены в 1980-1990-х годах. Другой украинский военнослужащий рассказал, что артиллеристы отходили подальше от ракетной установки «Град» во время стрельбы, так как снаряды были «очень ненадежны и иногда совершали безумные поступки».

При этом военные не прояснили, откуда у Украины северокорейские ракеты. Они лишь заявили, что боеприпасы были «изъяты» с корабля «дружественным» государством. В Минобороны Украины предположили, что ракеты КНДР могли быть трофейными, однако не стали утверждать это однозначно.

В апреле сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в конфликте с Россией рискует своей страной. Родственница северокорейского лидера Ким Чен Ына подчеркнула, что Зеленский рискует Украиной и желает обладать ядерным оружием под влиянием своих политических амбиций.

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    Марина Совина
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