В США рассказали о попытках украинских военных атаковать бронегруппами

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ перешли в массированные атаки бронегруппами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили предпринять массированные атаки бронегруппами и поплатились потерей большого количества боевой техники. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

По его словам, речь идет о группировках по 20 танков, 30 боевых машин пехоты (БМП), двигающихся одновременно. «Россияне разобрали их на части, уничтожили танки и отбросили украинцев», — рассказал он.

Ранее российским войскам удалось сковать все атаки ВСУ в Запорожской области. Также противник попытался атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка.